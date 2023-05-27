Фонсека може покинути Лілль

Фонсека хоче побачити амбіції клубу на трансферному ринку

Головний тренер Лілля Пауло Фонсека обмірковує своє майбутнє у французькому клубі.

Про це повідомляє Getfootballnewsfrance.

Лілль під керівництвом Фонсеки може фінішувати в зоні єврокубків, а португальський фахівець почав готуватись до наступної кампанії.

Щоб продовжити співпрацю з клубом, тренер хоче побачити амбіції клубу на трансферному ринку. Раніше в Фонсеки виникали конфлікти з приводу трансферів, адже Лілль економить через непросту фінансову ситуацію, а команду може покинути Девід та інші ключові гравці.

Раніше повідомлялося, що Ніцца може призначити головним тренером Фонсеку.