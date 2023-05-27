Епіцентр переграв Кремінь: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27-го травня, відбувся один поєдинок у 8-у турі чемпіонської групи Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 27 травня
Епіцентр - Кремінь 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Гірний, 2:0 - 58 Кристін, 2:1 - 78 Трофимюк, 3:1 - 84 Чепелюк
Сьогодні відбудеться ще три матчі в межах Першої ліги:
14:00 Карпати Львів - Оболонь
14:00 Нива Тернопіль - МФК Металург
14:00 Полісся - ЛНЗ Черкаси
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!