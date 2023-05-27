Епіцентр переграв Кремінь: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 8-го туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27-го травня, відбувся один поєдинок у 8-у турі чемпіонської групи Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

8 тур, 27 травня

Епіцентр - Кремінь 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Гірний, 2:0 - 58 Кристін, 2:1 - 78 Трофимюк, 3:1 - 84 Чепелюк

Сьогодні відбудеться ще три матчі в межах Першої ліги:

14:00 Карпати Львів - Оболонь

14:00 Нива Тернопіль - МФК Металург

14:00 Полісся - ЛНЗ Черкаси

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