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Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому

Екс-голкіпер збірної України і сімферопольської Таврії Максим Левицький пригадав, як в 1998 році клуби створили «кооператив», який відправив до першої ліги Чорноморець
Сьогодні 15:08 26657 3
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому

Джерело - Чемпіон.

Максим Розенко поспілкувався з Максимом Левицький, який не приховував суворих реалій українського клубного футболу кінця 90-х.

"У сезоні 1997/98 створений "кооператив" втопив одеський Чорноморець, - пригадує Максим.  - Таврія теж стояла на вильоті, але в останньому турі ми виграли і в першу лігу відправилися моряки. Ми знали, що переможемо тернопільську Ниву. Завдання було дозволити забити їх грузинському нападаючому (судячи з усього - Автандилу Капанадзе, який в тому сезоні забив 15 голів і став четвертим в списку бомбардирів чемпіонату - прим. М.Р.).

Щоправда, тренер підійшов, сказав: "Тебе це не стосується". Перший тайм ми грали без всякого сценарію. Забили два голи. Потрібно було допомогти забити їх форварду. Грузин вийшов один на один - я потягнув. Ще раз пробив - штанга. Наші вже почали розступатися. Народ на трибунах швидко все зрозумів, став свистіти. Нападник з подивом дивився на мене. Я розвів руками: "Пропускати не буду. Нехай призначають одинадцятиметровий, заб'єш з пенальті". Скосили його в штрафний - свисток судді мовчить. Ще раз завалили. Арбітр не реагує. Гравці підходять до нього, він у відповідь: "А зі мною ніхто ні про що не домовлявся - грайте". Так 2:0 у Ниви і виграли.

Через пару днів відкриваю свіжий номер газети "Кримська правда". Заслужений журналіст пише, що в Сімферополі команди відверто відбували номер, трибуни свистіли і, судячи з усього, лише один гравець був не в курсі домовленостей - це Левицький. Максим тягнув, все що можна. Я посміхнувся..."

Повне інтерв’ю з Максимом Левицьким чекайте на нашому сайті найближчим часом. Відзначимо, що в 2015 році Максим Левицький разом з родиною переїхав з Криму до Києва на постійне проживання.

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