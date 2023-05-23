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Жирона Циганкова зіграла внічию з Сельтою: результати матчів 36 туру Ла-Ліги

Українець відіграв увесь матч
Сьогодні 22:27 216 0
Жирона Циганкова зіграла внічию з Сельтою: результати матчів 36 туру Ла-Ліги
#Альмерія, #Жирона, #Реал Сосьєдад, #Сельта, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

У 36 турі іспанської Ла-Ліги Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою, а Реал Сосьєдад здолав Альмерію.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
36 тур, 23 травня

Сельта - Жирона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Перес, 1:1 - 59 Стуані (пен)

Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та відіграв увесь матч. Саме Циганков заробив пенальті, яке реалізував Стуані.

Реал Сосьєдад - Альмерія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 45+4 Кубо

Сьогодні в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще один матч:

23:00. Вальядолід - Барселона

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