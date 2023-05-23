Жирона Циганкова зіграла внічию з Сельтою: результати матчів 36 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 36 турі іспанської Ла-Ліги Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою, а Реал Сосьєдад здолав Альмерію.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
36 тур, 23 травня
Сельта - Жирона 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Перес, 1:1 - 59 Стуані (пен)
Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та відіграв увесь матч. Саме Циганков заробив пенальті, яке реалізував Стуані.
Реал Сосьєдад - Альмерія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 45+4 Кубо
Сьогодні в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще один матч:
23:00. Вальядолід - Барселона