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Кремінь зіграв внічию з Нивою: результати 7 туру Першої ліги

Результати 7 туру Першої ліги
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Кремінь зіграв внічию з Нивою: результати 7 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру чемпіонської групи української Першої ліги Кремінь зіграв внічию з тернопільською Нивою.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 22 травня

Кремінь - Нива Тернопіль 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Дорошенко, 1:1 - 26 Азізов, 2:1 - 56 Матвєєв, 2:2  - 77 Хруставка

Сьогодні, 22 травня, відбудеться ще три матчі у Першій лізі:

14:00 ЛНЗ Черкаси - Карпати Львів

14:00 МФК Металург - Епіцентр

17:00 Оболонь - Полісся

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