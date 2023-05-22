Кремінь зіграв внічию з Нивою: результати 7 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру чемпіонської групи української Першої ліги Кремінь зіграв внічию з тернопільською Нивою.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 22 травня
Кремінь - Нива Тернопіль 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Дорошенко, 1:1 - 26 Азізов, 2:1 - 56 Матвєєв, 2:2 - 77 Хруставка
Сьогодні, 22 травня, відбудеться ще три матчі у Першій лізі:
14:00 ЛНЗ Черкаси - Карпати Львів
14:00 МФК Металург - Епіцентр
17:00 Оболонь - Полісся
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