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Наполі переграв Інтер: результати матчів 36 туру Серії А

Результати матчів 36 туру Серії А
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Наполі переграв Інтер: результати матчів 36 туру Серії А
#Віктор Коваленко, #Лечче, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 36 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А 
36 тур, 21 травня

Лечче - Спеція 0:0

Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Спеції.

Торіно - Фіорентина 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Йович, 1:1 - 66 Санабрія

Наполі - Інтер 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Ангісса, 1:1 - 82 Лукаку, 2:1 - 85 Ді Лоренцо, 3:1 - 90+5 Гаетано

Сьогодні в італійській Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Удінезе - Лаціо

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