Наполі переграв Інтер: результати матчів 36 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 36 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
36 тур, 21 травня
Лечче - Спеція 0:0
Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Спеції.
Торіно - Фіорентина 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Йович, 1:1 - 66 Санабрія
Наполі - Інтер 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 67 Ангісса, 1:1 - 82 Лукаку, 2:1 - 85 Ді Лоренцо, 3:1 - 90+5 Гаетано
Сьогодні в італійській Серії А відбудеться ще один матч:
21:45. Удінезе - Лаціо
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