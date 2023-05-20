Головне
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:50 11255 5
Збірна Канади програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 18:45 602
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:36 47543
Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 18:15 5890
Динамо розгромило Олександрію у 27 турі УПЛ
Сьогодні 17:43 559
Ломаченко - Хейні: прогноз букмекерів
Сьогодні 15:57 599
Зоря здолала Інгулець у 27 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 210
Минай мінімально переграв Чорноморець у 27 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 324
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 12:37 634
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:53 6535 7
Прямі трансляції

Гоффенгайм переграв Уніон: результати 33 туру Бундесліги

Результати 33 туру Бундесліги
Сьогодні 18:33 229 0
Гоффенгайм переграв Уніон: результати 33 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
33 тур, 20 травня

Вердер - Кельн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Тіггес, 1:1 - 73 Шмід

Герта - Бохум 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Тусар,  1:1 - 90+4 Шлоттербек

Гоффенгайм - Уніон Берлін 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 22 Бебу, 2:0 - 36 Крамарич (пен), 2:1 - 45+4 Духі, 3:1 - 90 Крамарич, 3:2 - 90+5 Лаїдуні, 4:2 - 909 Даббур

Шальке - Айнтрахт 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Теродде, 1:1 - 21 Камада, 1:2 - 59 Тута, 2:2 - 85 Польтер

Сьогодні, 20 травня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Баварія - РБ Лейпциг

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 16440 2
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 11255 5
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 10408
Бій Ломаченко - Хейні в Україні покажуть безплатно Бій Ломаченко - Хейні в Україні покажуть безплатно 9016
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона 10012 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 47543
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21312
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4807
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 279946
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5035
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149008 7
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32850 3