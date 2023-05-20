Гоффенгайм переграв Уніон: результати 33 туру Бундесліги

Результати 33 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

33 тур, 20 травня

Вердер - Кельн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Тіггес, 1:1 - 73 Шмід

Герта - Бохум 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Тусар, 1:1 - 90+4 Шлоттербек

Гоффенгайм - Уніон Берлін 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 22 Бебу, 2:0 - 36 Крамарич (пен), 2:1 - 45+4 Духі, 3:1 - 90 Крамарич, 3:2 - 90+5 Лаїдуні, 4:2 - 909 Даббур

Шальке - Айнтрахт 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Теродде, 1:1 - 21 Камада, 1:2 - 59 Тута, 2:2 - 85 Польтер

Сьогодні, 20 травня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Баварія - РБ Лейпциг

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!