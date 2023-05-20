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Вільярреал дотиснув Жирону Циганкова: результати 35 туру Ла-Ліги

Результати 35 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:30 559 0
Вільярреал дотиснув Жирону Циганкова: результати 35 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 35-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
35 тур, 20 травня

Жирона - Вільярреал 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Піно, 1:1 - 24 Лопес, 1:2 - 90+4 Морено

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч.

Атлетік - Сельта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Вільямс, 1:1 - 50 Ларсен, 2:1 - 54 Беренгер

Альмерія - Мальорка 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Лазаро, 2:0 - 42 Лазаро, 3:0 - 58 Лазаро

Хетафе - Ельче 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Мунір, 1:1 - 45+1 Боє

Сьогодні, 20 травня, відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Барселона - Реал Сосьєдад

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