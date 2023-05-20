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Борнмут із Забарним поступився Манчестер Юнайтед, Ліверпуль зіграв внічию з Астон Віллою: результати 37 туру АПЛ

Результати 37 туру АПЛ
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Борнмут із Забарним поступився Манчестер Юнайтед, Ліверпуль зіграв внічию з Астон Віллою: результати 37 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 37-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
37 тур, 20 травня

Тоттенгем - Брентфорд 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Кейн, 1:1 - 50 Мбемо, 1:2 - 62 Мбемо, 1:3 - 88 Вісса

Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Каземіро

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв усі 90 хвилин матч.

Вулвергемптон - Евертон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Чхан, 1:1 - 90+10 Міна

Український оборонець Евертона Віталія Миколенко не потрапив у заявку команди на гру.

Ліверпуль - Астон Вілла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Ремзі, 1:1 - 90 Фірміно

Фулгем - Крістал Пелес 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 34 Едуар, 1:1 - 45+5 Митрович (пен), 2:1 - 61 Митрович, 2:2 - 83 Ворд

Сьогодні, 20 травня, відбудеться ще 1 матч в АПЛ:

19:30 Ноттінгем - Арсенал

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