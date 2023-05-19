Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

У єврокубковому сезоні залишилось зіграти всього три матчі

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів-відповідей півфіналу єврокубків Україна втрималась на 14-му місці таблиці коефіцієнтів УЄФА.

На стадії 1/8 фіналу наша асоціація втратила свого останнього представника - донецький Шахтар, який у матчі-відповіді Ліги Європи розгромно поступився нідерландському Феєнорду. Але є й добрі новини: ми все одно недосяжні для найближчих переслідувачів (Чехії та Норвегії), оскільки в них теж давно не залишилося своїх команд у єврокубках цього сезону.

Найбільший коефіцієнт кампанії-2022/23 має Англія - 22,428. Не набагато менше в Італії (22,214), в якої залишилось найбільше представників у єврокубках поточного сезону - троє. У фіналі кожного з турнірів італійці матимуть свій клуб: в Лізі чемпіонів - Інтер (проти Манчестер Сіті), в Лізі Європи - Рома (проти Севільї), в Лізі конференцій - Фіорентина (проти Вест Гема).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 22,428 108,998 2/7 2 Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 15,714 16,428 1/7 3 Німеччина 15,214 18,714 15,214 16,214 17,125 82,481 0/8 4 Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 22,214 81,783 3/7 5 Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 12,583 61,164 0/6 6 Нідерланди

8,600 9,400 9,200 19,200 13,500 59,900 0/5 7 Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 12,500 56,216 0/6 8 Бельгія 7,800 7,600 6,000 6,600 14,200 42,200 0/5 9 Шотландія 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 0/5 10 Австрія 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000 0/5 11

Сербія 6,000 6,000 5,500 9,500 5,375 32,375 0/4 12 Туреччина 5,500 5,000 3,100 6,700 11,800 32,100 0/5 13 Швейцарія 3,900 6,403 5,125 7,750 8,500 31,675 0/4 14 Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 5,700 29,500 0/5 15 Чехія 6,500 2,500 6,600 6,700 6,750 29,050 0/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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