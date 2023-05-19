Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.
За підсумками матчів-відповідей півфіналу єврокубків Україна втрималась на 14-му місці таблиці коефіцієнтів УЄФА.
На стадії 1/8 фіналу наша асоціація втратила свого останнього представника - донецький Шахтар, який у матчі-відповіді Ліги Європи розгромно поступився нідерландському Феєнорду. Але є й добрі новини: ми все одно недосяжні для найближчих переслідувачів (Чехії та Норвегії), оскільки в них теж давно не залишилося своїх команд у єврокубках цього сезону.
Найбільший коефіцієнт кампанії-2022/23 має Англія - 22,428. Не набагато менше в Італії (22,214), в якої залишилось найбільше представників у єврокубках поточного сезону - троє. У фіналі кожного з турнірів італійці матимуть свій клуб: в Лізі чемпіонів - Інтер (проти Манчестер Сіті), в Лізі Європи - Рома (проти Севільї), в Лізі конференцій - Фіорентина (проти Вест Гема).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
|#
|Країна
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|Заг.
|К-сть
клубів
|1
|Англія
|22,642
|18,571
|24,357
|21,000
|22,428
|108,998
|2/7
|2
|Іспанія
|19,571
|18,928
|19,500
|18,428
|15,714
|16,428
|1/7
|3
|Німеччина
|15,214
|18,714
|15,214
|16,214
|17,125
|82,481
|0/8
|4
|Італія
|12,642
|14,928
|16,285
|15,714
|22,214
|81,783
|3/7
|5
|Франція
|10,583
|11,666
|7,916
|18,416
|12,583
|61,164
|0/6
|6
| Нідерланди
|8,600
|9,400
|9,200
|19,200
|13,500
|59,900
|0/5
|7
|Португалія
|10,900
|10,300
|9,600
|12,916
|12,500
|56,216
|0/6
|8
|Бельгія
|7,800
|7,600
|6,000
|6,600
|14,200
|42,200
|0/5
|9
|Шотландія
|6,750
|9,750
|8,500
|7,900
|3,500
|36,400
|0/5
|10
|Австрія
|6,200
|5,800
|6,700
|10,400
|4,900
|34,000
|0/5
|11
|Сербія
|6,000
|6,000
|5,500
|9,500
|5,375
|32,375
|0/4
|12
|Туреччина
|5,500
|5,000
|3,100
|6,700
|11,800
|32,100
|0/5
|13
|Швейцарія
|3,900
|6,403
|5,125
|7,750
|8,500
|31,675
|0/4
|14
|Україна
|5,600
|7,200
|6,800
|4,200
|5,700
|29,500
|0/5
|15
|Чехія
|6,500
|2,500
|6,600
|6,700
|6,750
|29,050
|0/4
Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.
Система нарахування балів
Очки нараховуються за наступною схемою:
- перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
- перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
- нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
- нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
- бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
- бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
- перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
- друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
- перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
- друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
- вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
- вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.
Додатково
- Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
- Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
- три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
- два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
- одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.
Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.
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