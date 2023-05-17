Хейні: Я збираюся зламати Ломаченка

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має намір зламати Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це він заявив напередодні бою.

"Ми всі знаємо, що план Ломи полягатиме в тому, щоб спробувати зблизитися і намагатися діяти брудно. Він робитиме подібні речі. Я сильний боєць, я великий і підготовлений. Я збираюся зламати його. Знаю, що він намагатиметься вимотати мене такими діями, але я не дозволю йому цього зробити.

Ви можете переглянути 1000 відео про мене, але туди вийде інший боєць. Він може підготувати будь-який план, але коли він вийде в ринг - це буде зовсім по-іншому. Він відомий своїм великим аматорським досвідом. У нього було багато аматорських боїв і багато перемог. Багато людей досі говорять про це.

Зараз ідеальний час. Я відчуваю себе сильним, зрілим. Мій розум ясний, все чудово. Я в чудовому настрої. Я не можу дочекатися вечора бою. Це буде чудовий вечір для моєї команди. Це буде весела ніч, і я з нетерпінням чекаю цього", - сказав Хейні.

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