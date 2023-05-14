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Ліон несподівано програв Клермону: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 35-го туру Ліги 1
Сьогодні 15:54 148 0
Ліон несподівано програв Клермону: результати матчів Ліги 1
#Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру французької Ліги 1 відбувся 1 поєдинок.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
35 тур, 14 травня

Клермон - Ліон 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Лаказетт, 1:1 - 25 Кей (пен), 2:1 - 65 Кей

У 35-у турі Ліги 1 відбудеться ще кілька поєдинків:

16:00 Брест - Осер

16:00 Монпельє - Лор'ян

16:00 Ренн - Труа

16:00 Тулуза  - Нант

18:05 Монако - Лілль

21:45 Марсель - Анже

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