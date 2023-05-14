Ліон несподівано програв Клермону: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру французької Ліги 1 відбувся 1 поєдинок.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
35 тур, 14 травня
Клермон - Ліон 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Лаказетт, 1:1 - 25 Кей (пен), 2:1 - 65 Кей
У 35-у турі Ліги 1 відбудеться ще кілька поєдинків:
16:00 Брест - Осер
16:00 Монпельє - Лор'ян
16:00 Ренн - Труа
16:00 Тулуза - Нант
18:05 Монако - Лілль
21:45 Марсель - Анже
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