Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру італійської Серії А відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 14 травня
Верона - Торіно 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 29 Влашич
Монца - Наполі 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Мота, 2:0 - 53 Петанья
Фіорентина - Удінезе 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Кастровіллі, 2:0 - 90 Бонавентура
Болонья - Рома 0:0
Ювентус - Кремонезе 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Фаджолі, 2:0 - 79 Бремер
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