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Монца переграла Наполі: результати матчів Серії А

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Монца переграла Наполі: результати матчів Серії А
#Верона, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру італійської Серії А відбулися три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 14 травня

Верона - Торіно 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Влашич

Монца - Наполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Мота, 2:0 - 53 Петанья

Фіорентина - Удінезе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Кастровіллі, 2:0 - 90 Бонавентура

У чемпіонаті Італії відбудеться ще кілька матчів:

19:00 Болонья - Рома

21:45 Ювентус - Кремонезе

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