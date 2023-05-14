Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру італійської Серії А відбулися три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

35 тур, 14 травня

Верона - Торіно 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Влашич

Монца - Наполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Мота, 2:0 - 53 Петанья

Фіорентина - Удінезе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Кастровіллі, 2:0 - 90 Бонавентура

У чемпіонаті Італії відбудеться ще кілька матчів:

19:00 Болонья - Рома

21:45 Ювентус - Кремонезе

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!