Джерело - Чемпіон.
У 6 турі другого кола Першої ліги відбулося 3 поєдинки.
Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 14 травня
Група вибування
Чернігів - Буковина 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Ментей, 1:1 - 90+1 Палагнюк
Скорук - Прикарпаття 0:0
Чемпіонська група
Нива Тернопіль - Оболонь 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Груша, 0:2 - 61 Краснопір, 1:2 - 66 Галадей
Вилучення: Гатала 86
Сьогодні відбудеться ще 1 гра у чемпіонській групі:
17:00 Полісся - Кремінь
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