Результати матчів другого кола Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі другого кола Першої ліги відбулося 3 поєдинки.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 14 травня

Група вибування

Чернігів - Буковина 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Ментей, 1:1 - 90+1 Палагнюк

Скорук - Прикарпаття 0:0

Чемпіонська група

Нива Тернопіль - Оболонь 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Груша, 0:2 - 61 Краснопір, 1:2 - 66 Галадей

Вилучення: Гатала 86

Сьогодні відбудеться ще 1 гра у чемпіонській групі:

17:00 Полісся - Кремінь

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