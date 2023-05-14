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Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь Інтера
Сьогодні 07:00 178 0
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, плей-оф
1/2 фіналу
16 травня 2023 року, 22:00

Інтернаціонале (Мілан, Італія) - Мілан (Італія)
Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)
Головний арбітр - 

16 травня Мілан зіграє проти своїх сусідів по місту, Інтера, в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Інтер

Крісло, що донедавна серйозно хиталося під головним тренером "нерадзуррі" Сімоне Індзаґі, заспокоїлось. Окрім першого за 13 років виходу до півфіналу Ліги чемпіонів, Інтер ще й виграв 7 із 7 останніх матчів у всіх турнірах (вишенька на торті - 2:0 проти Мілана в першій грі). Як наслідок - команда знову посідає чисте місце в зоні ЛЧ, випереджаючи Мілан вже на 5 очок.

До матчу зі своїми сусідами по місту Інтер підходить фактично без втрат. Не гратиме центральний захисник Мілан Шкріньяр, який відсутній давно й готується влітку стати футболістом ПСЖ. Лівий латераль Робіна Ґозенс, що отримав травму плеча під час забивання голу у ворота Лаціовже відновився і, найімовірніше, буде присутнім на лавці запасних у вівторок ввечері.

Мілан

Поразка в першому матчі від Інтера - не найбільший клопіт підопічних Стефано Піолі. В суботу "россонері" програли аутсайдерові, Спеції,  чим погіршили своє становище у боротьбі за зону Ліги чемпіонів у Серії А.

Ситуація перед матчем-відповіддю для Мілана не виглядає простою: достеменно невідомо, чи зможе допомогти команді головний атакувальний гравець - Рафаел Леау. Точно не зіграє центральний півзахисник Ісмаель Беннасер, який отримав серйозну травму в першому поєдинку і вилетів аж до початку наступного сезону. Також під питанням участь Раде Крунича, Жуніора Мессіаса та Алессандро Флоренці.

Історія зустрічей

Це давнє протистояння налічує 254 поєдинки, в яких 95 разів перемагав Інтер, 85 - Мілан, а ще 74 гри завершувалися внічию. Але цікаво, що команди вже двічі зустрічались на стадії плей-оф ЛЧ (півфінал-2002/03 та чвертьфінал-2004/05) і обидва рази далі проходили "червоно-чорні".

Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia TV та MEGOGO.

Пряма мова

Стефано Піолі (головний тренер Мілана): з'явиться ближче до матчу...

Сімоне Індзаґі (головний тренер Інтера): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Інтер: Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Брозович, Чалханоґлу, Дімарко, Лукаку, Мартінес

Мілан: Меньян, Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес, Тоналі, Побеґа, Салемакерс, Діас, Леау, Жіру

Ставки букмекерів

Відчутним фаворитом гри вважають Інтер - коефіцієнт на перемогу "чорно-синіх" складає 2.06, нічия - 3.40, перемога Мілана - 3.90.

Прогноз Чемпіона

Перемога Інтера - 3:1.

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