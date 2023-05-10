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Манчестер Юнайтед може слідкує за ситуацією Зоммера в Баварії

Швейцарець хоче отримувати ігрову практику після повернення Ноєра
Сьогодні 19:05 205 0
Манчестер Юнайтед може слідкує за ситуацією Зоммера в Баварії
#Баварія, #Зоммер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Баварії Ян Зоммер у літнє трансферне вікно може покинути команду

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Між гравцем та клубом існує домовленість про те, що у випадку, якщо Мануель Ноєр поверне собі місце основного воротаря після відновлення від травми, то клуб не перешкоджатиме трансферу Зоммера.

Швейцарський воротар хоче регулярно отримувати ігрову практику перед Євро-2024. За ситуацією стежить Манчестер Юнайтед, який може відновити інтерес до воротаря.

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