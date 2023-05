Манчестер Юнайтед може слідкує за ситуацією Зоммера в Баварії

Голкіпер Баварії Ян Зоммер у літнє трансферне вікно може покинути команду

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Між гравцем та клубом існує домовленість про те, що у випадку, якщо Мануель Ноєр поверне собі місце основного воротаря після відновлення від травми, то клуб не перешкоджатиме трансферу Зоммера.

Швейцарський воротар хоче регулярно отримувати ігрову практику перед Євро-2024. За ситуацією стежить Манчестер Юнайтед, який може відновити інтерес до воротаря.

