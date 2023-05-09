Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

9 травня мадридський Реал і Манчестер Сіті зіграють першу півфінальну гру Ліги чемпіонів-2022/23.

Матч відбудеться в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок о 22:00 за київським часом.

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Матч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері на стадіоні Етіхад.

У другому півфіналі зіграють міланські Інтер і Мілан. Перший матч відбудеться 10 травня, номінальними господарями будуть "россонері".