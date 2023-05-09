Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 2549
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 08:41 10462
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 286
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12024
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 427
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 264
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 877
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 18:51 449
Рух розгромив Інгулець у 25 турі УПЛ
Вчора 16:58 545
Минай переграв Ворсклу у 25 турі УПЛ
Вчора 15:54 495
Прямі трансляції

Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 07:53 286 0
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

9 травня мадридський Реал і Манчестер Сіті зіграють першу півфінальну гру Ліги чемпіонів-2022/23.

Матч відбудеться в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивіться відео голів онлайн у режимі реального часу та огляд матчу у цій новині. Пряма трансляція на Volia TV. 

Матч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері на стадіоні Етіхад.

У другому півфіналі зіграють міланські Інтер і Мілан. Перший матч відбудеться 10 травня, номінальними господарями будуть "россонері".

Коментарі ()
Популярне зараз
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 20871
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України 287842 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12024
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 3782
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев 7778 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 10462
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113615
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15184 3
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17478
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19848
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45884
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4836