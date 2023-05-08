Головне
Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ
Вчора 16:59 1242
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:58 1354
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 17:36 9202
Рух розгромив Інгулець у 25 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 347
Минай переграв Ворсклу у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 331
Динамо здолало Кривбас у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:16 914
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 13:22 7551 1
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 12:52 405
Олександрія - Шахтар 1:1: огляд матчу
Сьогодні 12:14 365
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України
Сьогодні 10:40 287556 3
Прямі трансляції

Фулгем здолав Лестер: результати матчів 35 туру АПЛ

Результати матчів 35 туру АПЛ
Сьогодні 18:55 179 0
Фулгем здолав Лестер: результати матчів 35 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги Фулгем святкував домашню перемогу над Лестером.

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 8 травня

Фулгем - Лестер 5:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Вілліан, 2:0 - 18 Вінісіус, 3:0 - 44 Кейрні, 4:0 - 51 Кейрні, 4:1 - 59 Барнс, 5:1 - 70 Вілліан, 5:2 - 81 Меддіс (пен), 5:3 - 89 Барнс

Сьогодні, 8 травня, в англійській Прем’єр-Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Брайтон - Евертон

22:00. Ноттінгем - Саутгемптон

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 11638
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 9202
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 20620
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України 287556 3
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев 7551 1
Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 2009
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1419
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 41157 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55313
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113612
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29613
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12351