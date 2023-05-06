Головне
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції
Вчора 20:26 1186 1
Федіна здобула срібло на Кубку світу з артистичного плавання
Сьогодні 13:02 295
У наступному сезоні має повернутися Кубок України
Сьогодні 10:02 316
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 10:00 11509
Джервонту засудили до трьох років умовно за аварію
Сьогодні 08:56 446
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:03 10045
Зінченко потрапив до команди року АПЛ у FIFA 23
Вчора 21:24 627
Ребров не зацікавлений у роботі в Олімпіакосі
Вчора 21:09 555
Ворскла вигнала з команди футболістів, які грали в росії та Криму після 2014 року
Вчора 20:40 1094
Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Вчора 18:14 717 1
Прямі трансляції

Прикарпаття знищило Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

Результати матчів другого кола Першої ліги
Сьогодні 15:59 150 0
Прикарпаття знищило Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #Діназ, #Епіцентр, #ЛНЗ Черкаси, #Нива Тернопіль, #Оболонь, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #Скорук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 травня, відбулося 3 матчі в межах 5-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 6 травня
Група вибування

Прикарпаття - Гірник-Спорт 6:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 автогол Цюцюра, 1:1 - 14 14 Писко, 2:1 - 43 Швець, 3:1 - 68 Хома, 4:1 - 69 Цюцюра, 5:1 - 71 Цюцюра, 6:1 - 90 Шинкаренко

Діназ - Скорук 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Шмигельський, 1:1 - 9 Салабай

Чемпіонська група

ЛНЗ Черкаси - Нива Тернопіль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Бойко, 1:1 - 76 Гатала

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонській групі Першої ліги:

16:00 Оболонь - Епіцентр

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 10045
Гравець збірної України перейшов у польський клуб Гравець збірної України перейшов у польський клуб 1549
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 11509
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 1321
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 19845
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною 6346
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 41005 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113578
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148417 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20512
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16405 6
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8016