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Ворскла розірвала контракти з двома футболістами, які після 2014 року виступали в росії та Криму

Мова йде про Андрія Кравчука та Івана Пономаренка, які грали за московське торпедо та Кримтеплицю-2 відповідно.
Сьогодні 20:16 172 0
Ворскла розірвала контракти з двома футболістами, які після 2014 року виступали в росії та Криму
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в росії та окупованому Криму після початку російсько-української війни.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, сталася зустріч між керівництвом Ворскли та представниками ультрас, конкретного фанатського угруповання, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас Ворскли вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво Ворскли пішло назустріч", — розповів Співаковський.

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