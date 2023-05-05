Ворскла розірвала контракти з двома футболістами, які після 2014 року виступали в росії та Криму

Мова йде про Андрія Кравчука та Івана Пономаренка, які грали за московське торпедо та Кримтеплицю-2 відповідно.

Джерело - Чемпіон.

Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в росії та окупованому Криму після початку російсько-української війни.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.