Ворскла розірвала контракти з двома футболістами, які після 2014 року виступали в росії та Криму

Джерело - Чемпіон.
Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в росії та окупованому Криму після початку російсько-української війни.
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"За моєю інформацією, сталася зустріч між керівництвом Ворскли та представниками ультрас, конкретного фанатського угруповання, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас Ворскли вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво Ворскли пішло назустріч", — розповів Співаковський.