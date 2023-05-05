Стала відома ціна на квитків на товариський матч Німеччина - Україна

Один уболівальник може купити до шести квитків

Джерело - УАФ.

Стартував продаж квитків на товариський матч між збірними Німеччини та України, який відбудеться 12 червня.

Про це повідомляє УАФ.

Гру проведуть у німецькому Бремені на стадіоні Везерштадіон, який вміщує 42 358 осіб. Квитки у фан-сектор коштують 25 євро (1020 грн), місця з обмеженим оглядом - 18 євро (735 грн). Для людей з інвалідністю - 10 євро (410 грн).

Один уболівальник може купити до шести квитків. Для входу на стадіон необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Це буде 1000-й матч в історії збірної Німеччини. Німецький футбольний союз вирішив зробити матч благодійним, а зібрані з продажу квитків кошти відправити до фундації DFB.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!