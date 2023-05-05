Мане готовий влітку покинути Баварію в літнє трансферне вікно

Джерело - Чемпіон.
Футболіст Баварії Садіо Мане готовий залишити німецький клуб в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Два неназвані клуби АПЛ вже зробили трансферні запити щодо 31-річного сенегальця.
Sadio #Mané is ready to leave #BayernMunich in the summer #transfers window. 2 #PremierLeague’s clubs have already asked info for the striker— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2023
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