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Мане готовий влітку покинути Баварію в літнє трансферне вікно

Сенегалець може змінити клуб влітку
Сьогодні 11:59 305 0
Мане готовий влітку покинути Баварію в літнє трансферне вікно
#Баварія, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Баварії Садіо Мане готовий залишити німецький клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Два неназвані клуби АПЛ вже зробили трансферні запити щодо 31-річного сенегальця.

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