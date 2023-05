Мане готовий влітку покинути Баварію в літнє трансферне вікно

Футболіст Баварії Садіо Мане готовий залишити німецький клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Два неназвані клуби АПЛ вже зробили трансферні запити щодо 31-річного сенегальця.

