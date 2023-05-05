Брайтон - єдина команда в сезоні, яка виграла МЮ вдома та на виїзді

Джерело - Чемпіон.
У межах перенесеного 28-го туру АПЛ Брайтон вдома обіграв Манчестер Юнайтед.
Клуб Роберто Де Дзербі став першою командою, яка в поточному сезоні АПЛ обіграла Юнайтед вдома та в гостях.
У 1-му турі АПЛ Брайтон виграв на виїзді з рахунком 2:1.
The 2022/23 season will finish with only one team managing to beat Man Utd both home and away in the Premier League.— Squawka (@Squawka) May 4, 2023
Brighton & Hove Albion F.C. 🫡 pic.twitter.com/dO8gBDAdaq
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