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Брайтон - єдина команда в сезоні, яка виграла МЮ вдома та на виїзді

Жодна команда не зможе повторити це досягнення в сезоні 2022/2023
Сьогодні 10:52 156 0
Брайтон - єдина команда в сезоні, яка виграла МЮ вдома та на виїзді
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У межах перенесеного 28-го туру АПЛ Брайтон вдома обіграв Манчестер Юнайтед.

Клуб Роберто Де Дзербі став першою командою, яка в поточному сезоні АПЛ обіграла Юнайтед вдома та в гостях.

У 1-му турі АПЛ Брайтон виграв на виїзді з рахунком 2:1.

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