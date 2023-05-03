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Еллардайс став головним тренером Лідсом до кінця сезону

Спеціаліст замінив на цій посаді Хаві Грасію
Сьогодні 12:52 87 0
Еллардайс став головним тренером Лідсом до кінця сезону
#Лідс, #Хаві Грасія, #Сем Еллардайс

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Лідса став 68-річний Сем Еллардайс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Спеціаліст замінив на цій посаді Хаві Грасію. Еллардайс тренуватиме команду до кінця сезону.

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