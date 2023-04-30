Результати матчів 33-го туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го квітня, відбулося 5 матчів 33-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

33 тур, 30 квітня

Монако - Монпельє 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Норден, 0:2 - 65 Маусса, 0:3 - 72 Норден, 0:4 - 79 Мавідіді

Клермон - Реймс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 4 Куеі

Ренн - Анже 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 19 Бенталеб (пен), 1:1 - 25 Гуірі, 2:1 - 35 Унтонджі (авт), 2:2 - 42 Ібраїма, 3:2 - 54 Доку, 4:2 - 84 Доку

Труа - Ніцца 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 2 Будауї

ПСЖ - Лор'ян 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Фее, 1:1 - 29 Мбаппе, 1:2 - 38 Янга, 1:3 - 89 Дьєнг

Сьогодні відбудеться ще один матч у Лізі 1:

21:45 Марсель - Осер

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