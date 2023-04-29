Реал з хет-триком Бензема обіграв Альмерію: результати 32 туру Ла-Ліги

Результати 32 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 32-го туру іспанської Ла-Ліги Ельче вдома переміг Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

32 тур, 29 квітня

Ельче - Райо Вальєкано 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Тете Моренте, 2:0 - 52 Боє, 3:0 - 53 Фідель, 4:0 - 72 Гумбау

Реал Мадрид - Альмерія 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 5 Бензема, 2:0 - 17 Бензема, 3:0 - 42 Бензема (пен), 3:1 - 45+1 Лазаро, 4:1 - 47 Родріго, 4:2 - 61 Робертоне

Сьогодні, 29 квітня, відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Барселона - Бетіс

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