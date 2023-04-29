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Лейпциг переграв Гоффенгайм: результати 30 туру Бундесліги

Результати 30 туру Бундесліги
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Лейпциг переграв Гоффенгайм: результати 30 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 30-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 тур, 29 квітня

Айнтрахт - Аугсбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Реджбечай (автогол), 1:1 - 58 Демірович

Кельн - Фрайбург 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Доан

РБ Лейпциг - Гоффенгайм 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Нкунку

Уніон Берлін - Баєр 0:0

Штутгарт - Боруссія Менхенгладбах 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Гірассі, 1:1 - 77 Вайгль, 2:1 - 81 Кулібалі (пен)

Сьогодні, 29 квітня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Шальке - Вердер

Напередодні Боруссія Дортмунд не змогла переграти Бохум.

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