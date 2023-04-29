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Рух - Ворскла 1:1: огляд матчу

Огляд матчу Рух - Ворскла
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Рух - Ворскла 1:1: огляд матчу
#Ворскла, #Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграв внічию з Ворсклою.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 29 квітня

Рух - Ворскла 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Степанюк, 90+1 Климчук (пен)

Рух: Паньків, Лях, Холод, Дідик, Роман, Довгий (кап.) (Притула, 62), Едсон (Підгурський, 65), Соломон, Таллес (Мисик, 81), Руніч (Альваренга, 62), Климчук.

Ворскла: Ісенко – Бацула, Кравець, Яворський, Пердута – Кане (Рамірес, 90+2), Павлюк, Челядін (Кулаковський, 85) – Олійник, Степанюк, Сефері.

Попередження: Едсон, 64 – Сефері, 44, Яворський, 74, Челядін, 78

Вилучення: Яворський, 90 

Раніше Дніпро-1 розібрався з Інгульцем, Зоря переграла Чорноморець, а Минай зіграв внічию з Металістом 1925.

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