Головне
31 рік тому збірна України провела свій перший матч: чим нині займаються герої тієї гри
Сьогодні 07:00 1571
Кривбас дотиснув Олександрію у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:07 94
Рух вирвав нічию у Ворскли у 23 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 136
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі святкує 53-річчя
Сьогодні 16:07 5209 1
Дніпро-1 розібрався з Інгульцем у 23 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 224
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 14:59 29284
Минай та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 163
Зоря вдома переграла Чорноморець у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 196
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 11:30 14969
Україна може втратити квоти на Олімпіаду через допінг Марущак
Сьогодні 09:23 467
Прямі трансляції

Епіцентр переміг Кремінь, Діназ та СК Полтава зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Відбулося два матчі в 4-у турі другого кола Першої ліги
Сьогодні 15:59 784 0
Епіцентр переміг Кремінь, Діназ та СК Полтава зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
#Діназ, #Епіцентр, #Карпати, #Кремінь, #Оболонь, #Чемпіонат України, Перша ліга, #СК Полтава

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, відбулося 2 матчі в межах 4-го туру другого кола Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 29 квітня
Чемпіонська група

Кремінь - Епіцентр 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Ляшенко, 0:2 - 87 Миронюк, 1:2 - 90+2 Галата

Група вибування

Діназ - СК Полтава 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Костенко, 0:2 - 43 Горжуй, 1:2 - 64 Орінчак, 2:2 - 78 Кириченко

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонській групі.

15:30 Оболонь - Карпати Львів

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний легіонер: Домагой Віда святкує день народження Легендарний легіонер: Домагой Віда святкує день народження 7274
Це був справжній шок! 6 років тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Це був справжній шок! 6 років тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка 9077
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 14969
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 29284
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу 5799
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 5578
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33895 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 11825
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 206987
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4733
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 44105
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34078