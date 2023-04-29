Епіцентр переміг Кремінь, Діназ та СК Полтава зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Відбулося два матчі в 4-у турі другого кола Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, відбулося 2 матчі в межах 4-го туру другого кола Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга

4 тур, 29 квітня

Чемпіонська група



Кремінь - Епіцентр 1:2 (0:1)



Голи: 0:1 - 27 Ляшенко, 0:2 - 87 Миронюк, 1:2 - 90+2 Галата

Група вибування

Діназ - СК Полтава 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Костенко, 0:2 - 43 Горжуй, 1:2 - 64 Орінчак, 2:2 - 78 Кириченко

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонській групі.

15:30 Оболонь - Карпати Львів

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