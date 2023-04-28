Тренер Металіста: Вилучення змінило хід гри з Динамо

Вилучення було ключовим епізодом у матчі Металіст - Динамо.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера харківського клубу Періца Огнєнович.

“В принципі, у Динамо була перевага у грі. Ми так і планували, чекали на свої моменти, контратаки. Але момент з червоною карткою просто все змінив на полі. Я ще не знаю, чи справедлива вона, але цей момент поміняв гру — це 100 відсотків.

Ми готуємо команду завжди так, щоб вигравати матч. Зрозуміло, що це Динамо. Просто є матчі, коли треба трохи зіграти, скажімо так, більше серцем. Я думаю, що сьогодні команда хотіла перемогти, просто… Чесно, не хочу давати якихось оцінок, але цей момент з червоною карткою повністю змінив хід гри й нам стало дуже важко, адже Динамо — хороша команда.

Коли Романюк отримав червону картку, ми перебудували команду на гру у чотири захисники. Потім, коли Динамо забило, треба було забити у відповідь. Ми все пробували у сьогоднішній грі, але не вийшло”, - відзначив Огнєнович.