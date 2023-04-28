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Боль та Яцик не зіграють з Металістом через пошкодження

У футболістів невеликі травми
Сьогодні 10:36 293 0
Боль та Яцик не зіграють з Металістом через пошкодження
#Динамо Київ, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Антон Боль, #Олександр Яцик

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Захисник Антон Боль та хавбек Олександр Яцик не потрапили в заявку Динамо на матч 23-го туру УПЛ проти Металіста.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

У футболістів невеликі травми. У Яцика пошкодження гомілкостопу, характер травми Боля не уточнюється.

З цієї причини гравці пропустили й вчорашній матч юнацького чемпіонату України проти харківського клубу - 1:0.

До повноцінних тренувань Боль та Яцик повернуться вже наступного тижня.

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