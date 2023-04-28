У футболістів невеликі травми

Захисник Антон Боль та хавбек Олександр Яцик не потрапили в заявку Динамо на матч 23-го туру УПЛ проти Металіста.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

У футболістів невеликі травми. У Яцика пошкодження гомілкостопу, характер травми Боля не уточнюється.

З цієї причини гравці пропустили й вчорашній матч юнацького чемпіонату України проти харківського клубу - 1:0.

До повноцінних тренувань Боль та Яцик повернуться вже наступного тижня.

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