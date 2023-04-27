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Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ

Setanta Sports не змогла повною мірою скористатися медіаправами
Сьогодні 11:32 95 0
Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ
#Setanta Sports, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з українською Прем'єр-лігою.

Про це повідомляє пресслужба транслятора.

"У складний для країни час ми продовжуємо підтримувати Україну, вболівальників і наших клієнтів, інвестуючи в розвиток спортивної індустрії. Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Setanta Sports і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, в рамках угоди з лігою Setanta Sports не змогла повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів.

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Враховуючи вищесказане, Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишається відкритою для партнерства. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості й дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України.

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Ми впевненні, що можна знайти компроміс, з яким всі сторони будуть задоволені угодою. Як ми зазначили, Setanta Sports – це трансляції в 15 країнах. І ми продовжимо популяризувати клуби УПЛ та їхніх гравців далеко за межами України, якщо зможемо досягти відповідних домовленостей. Всі зобов’язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані Setanta Sports в повному обсязі до кінця сезону", - йдеться у заяві.

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