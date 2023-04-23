Валенсія перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 квітня, відбувся 1 матч у межах 30-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 23 квітня
Ельче - Валенсія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Ліно, 0:2 - 42 автогол Верду
Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у межах Ла-Ліги:
- 17:15. Барселона - Атлетіко
- 19:30. Мальорка - Хетафе
- 22:00. Севілья - Вільярреал
Напередодні Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду.
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