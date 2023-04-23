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Валенсія перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 30-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 16:59 221 0
Валенсія перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги
#Валенсія, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 квітня, відбувся 1 матч у межах 30-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 23 квітня

Ельче - Валенсія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Ліно, 0:2 - 42 автогол Верду

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у межах Ла-Ліги:

  • 17:15. Барселона - Атлетіко
  • 19:30. Мальорка - Хетафе
  • 22:00. Севілья - Вільярреал

Напередодні Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду.

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