Валенсія перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 30-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 квітня, відбувся 1 матч у межах 30-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

30 тур, 23 квітня

Ельче - Валенсія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Ліно, 0:2 - 42 автогол Верду

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у межах Ла-Ліги:

17:15. Барселона - Атлетіко

19:30. Мальорка - Хетафе

22:00. Севілья - Вільярреал

Напередодні Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду.

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