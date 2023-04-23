Страсбур без Соболя переміг Реймс: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 32 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

32 тур, 23 квітня

Реймс - Страсбур 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Діалло, 0:2 - 37 Діалло

Українець Едуард Соболь не потрапив до заявки Страсбура на матч.

Аяччо - Брест 0:0

Лор’ян - Тулуза 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Абухлаль

Нант - Труа 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Паллуа, 1:1 - Бальде (пен), 1:2 - 90+2 Одоберт, 2:2 - 90+6 Гессан

Ніцца - Клермон 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Чам, 1:1 - 41 Лаборд, 1:2 - 83 Хауї

Сьогодні, 23 квітня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Монпельє - Ренн

21:45. Ліон - Марсель