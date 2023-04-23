Головне
Збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу
Сьогодні 18:29 235
Кривбас поступився Чорноморцю в 22 турі УПЛ
Сьогодні 17:31 253
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати
Сьогодні 15:57 6293
Металіст 1925 переграв Львів у 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 255
Трабзонспор хоче підписати Довбика
Сьогодні 13:40 364
Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар
Сьогодні 12:48 1487
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
Сьогодні 09:21 2093
Маневська здобула три срібні медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 08:56 402
Черкашин достроково переміг мексиканця в андеркарді поєдинку Девіс - Гарсія
Сьогодні 08:39 707
Шевадзуцький достроково програв Баколе у 3 раунді
Сьогодні 08:24 2219
Прямі трансляції

Страсбур без Соболя переміг Реймс: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 32 туру Ліги 1
Сьогодні 17:58 562 0
Страсбур без Соболя переміг Реймс: результати матчів Ліги 1
#Ліон, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Реймс, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
32 тур, 23 квітня

Реймс - Страсбур 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Діалло, 0:2 - 37 Діалло

Українець Едуард Соболь не потрапив до заявки Страсбура на матч.

Аяччо - Брест 0:0

Лор’ян - Тулуза 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Абухлаль

Нант - Труа 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Паллуа, 1:1 - Бальде (пен), 1:2 - 90+2 Одоберт, 2:2 - 90+6 Гессан

Ніцца - Клермон 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Чам, 1:1 - 41 Лаборд, 1:2 - 83 Хауї

Сьогодні, 23 квітня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Монпельє - Ренн 

21:45. Ліон - Марсель 

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевадзуцький достроково програв Баколе у 3 раунді Шевадзуцький достроково програв Баколе у 3 раунді 2219
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо 3929
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 2711
Девіс нокаутував Гарсію в 7-му раунді Девіс нокаутував Гарсію в 7-му раунді 4281
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати 6293
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО 2864
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24625
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 110734
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54752
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19523
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23188
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32179 3