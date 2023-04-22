Нива поступилась Креміню: результати 3 туру Першої ліги

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#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру Першої ліги

Чемпіонат України - Перша ліга

03 тур, 22 квітня

Група вибування

Чернігів - Діназ Вишгород 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Романченко (пен), 1:1 - 61 Кос, 2:1 - 69 Мироненко

СК Полтава - Прикарпаття 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Хома

Перша ліга - Група підвищення у класі

Нива Тернопіль  - Кремінь 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Галата, 0:2 - 71 Матвєєв

Сьогодні, 22 квітня, у Першій лізі буде зіграно ще два матчі.

15:00 Епіцентр - МФК Металург

17:00 Карпати Львів - ЛНЗ Черкаси

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