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Те Гаг: Манчестер Юнайтед не був готовий до гри з Севільєю

Ерік тен Гаг прокоментував розгромну поразку 0:3 від Севільї у чвертьфіналі Ліги Європи
Сьогодні 08:39 278 1
Те Гаг: Манчестер Юнайтед не був готовий до гри з Севільєю
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Гравці Манчестер Юнайтед не були готові до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи проти Севільї (0:3).

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Справа не в гравцях, яких не було, справа у футболістах на полі. Вони повинні грати, я вірю в них і довіряю їм, але вони повинні показати це, а вони були недостатньо сильні.

Ми багато разів показували хороший футбол, але сьогодні не були готові до гри. На такому рівні, граючи за Манчестер Юнайтед, ти повинен бути готовий до кожного матчу.

Це була чудова нагода виграти щось, а ми змарнували її. Маємо звинувачувати лише себе. Усе минуло, ми не можемо нічого змінити. З нетерпінням чекаємо на неділю, це наступна можливість", - відзначив тен Гаг.

Раніше Севілья розгромила МЮ.

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