Нове рішення щодо Ювентуса буде не раніше кінця травня

Колегія впродовж 15 днів обґрунтує своє рішення

Джерело - Get Italian Football News.

Нове рішення щодо справи про можливе зняття очок з Ювентуса у Серії А буде не раніше кінця травня.

Про це повідомляє Sky Italia.

Сьогодні, 20 квітня, туринцям тимчасово повернули 15 очок.

Колегія впродовж 15 днів обґрунтує своє рішення. Зазначається, що Федерація футболу Італії при цьому навряд чи змінить власну позицію у цьому питанні.

Зараз Ювентус повернувся на третю позицію у турнірній таблиці чемпіонату та відстає від Лаціо, який йде другим, на 2 пункти.

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