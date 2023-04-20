Боелі вчора провів переговори з керівництвом Баварії

Власник Челсі може викупиити Юліана Нагельсманна

Джерело - Чемпіон.

Власник Челсі Тодд Боелі вчора відвідав Мюнхен, де відбувався матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Манчестер Сіті (1:1).

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Функціонер провів перемовини з менеджментом Баварії щодо можливої виплати компенсацій за Юліана Нагельсманна, який продовжує перебувати на контракті з мюнхенським клубом.

Зазначається, що між Челсі та Баварією дуже хороші відносини, тож потенційна угода не стане проблемою.

Керівництво лондонців продовжує позиціонувати Нагельсманна як фаворита на пост головного тренера.

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