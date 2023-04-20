Челсі контактував з кількома клубами щодо продажу своїх гравців

Лондонцям потрібно оформити декілька переходів ще до 30 червня

Джерело - Evening Standard.

Керівництво Челсі розпочало роботу над продажами своїх футболістів у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Evening Standard.

Лондонцям потрібно оформити декілька переходів ще до 30 червня, щоб вони увійшли у звітність за сезон 2022/23 для врегулювання фінансового фейр-плею.

Челсі вже вів перемовини з декількома європейськими клубами. Джерело повідомляє про контакти з президентом Реала Флорентіно Пересом, власником Брайтона Тоні Блумом, спортдиректором Барселони Матеу Алемані, директорами португальського Спортінга та представниками Аталанти.

Команду влітку можуть залишити Крістіан Пулишич, Хакім Зієш, Каліду Кулібалі, Рубен Лофтус-Чік, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку та П’єр-Емерік Обамеянг. Також є ризик втратити Мейсона Маунта, яким цікавляться Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

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