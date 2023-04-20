Артета назвав терміни відновлення Зінченка

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко імовірно пропустить матч 32-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Саліба відновлюється не так швидко, як ми хотіли б. Ми хочемо бути впевненими, що коли ми будемо випускати його, він буде готовий прийняти на себе навантаження та ризики, які ми візьмемо на себе, а це наразі неможливо. Можливо, наступного тижня у нас буде більше інформації. Не знаю, коли він зможе повернутись

Зінченко? Тут ми також будемо дивитись. Впевненості з цього приводу немає. Це м'язове ушкодження, і потрібен час на відновлення, чого поки що не відбулось", - сказав Артета.