Індзагі: Півфінал був для нас мрією

Інтер зіграв хороші матчі з Бенфікою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Сімоне Індзагі.

"Ми неймовірно щасливі. Для всіх в Інтері це був важливий вечір, ми провели два чудові матчі з хорошим, сильним суперником. Вони програли лише двічі за вісім місяців до зустрічі з нами. Півфінал був для нас мрією, але зараз ми тут і гратимемо як слід", – зізнався Індзагі.