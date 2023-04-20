Індзагі: Півфінал був для нас мрією

Джерело - sport.ua.
Інтер зіграв хороші матчі з Бенфікою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Сімоне Індзагі.
"Ми неймовірно щасливі. Для всіх в Інтері це був важливий вечір, ми провели два чудові матчі з хорошим, сильним суперником. Вони програли лише двічі за вісім місяців до зустрічі з нами. Півфінал був для нас мрією, але зараз ми тут і гратимемо як слід", – зізнався Індзагі.
У півфіналі Ліги чемпіонів-2022/2023 Інтер зустрінеться з Міланом.
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