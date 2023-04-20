Головне
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23
Сьогодні 00:07 1626
Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1004
Санітра - єдиний головний тренер чоловічої збірної України
Вчора 22:39 393
Прометей вийшов у півфінал Єврокубка
Вчора 21:22 722
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі
Вчора 19:36 1758
Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Вчора 19:11 420
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Вчора 16:43 1304
Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ
Вчора 15:18 761
Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії
Вчора 14:53 715
Федерація тенісу України не відряджатиме делегації на змагання, де беруть участь росіяни
Вчора 14:31 399
Прямі трансляції

Індзагі: Півфінал був для нас мрією

Сімоне Індзагі прокоментував вихід у півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:25 281 0
Індзагі: Півфінал був для нас мрією
Фото - gettyimages
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - sport.ua.

Інтер зіграв хороші матчі з Бенфікою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Сімоне Індзагі.

"Ми неймовірно щасливі. Для всіх в Інтері це був важливий вечір, ми провели два чудові матчі з хорошим, сильним суперником. Вони програли лише двічі за вісім місяців до зустрічі з нами. Півфінал був для нас мрією, але зараз ми тут і гратимемо як слід", – зізнався Індзагі.

У півфіналі Ліги чемпіонів-2022/2023 Інтер зустрінеться з Міланом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Загинув 19-річний український велосипедист Загинув 19-річний український велосипедист 2333 1
Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ 2032
Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи 3757
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 7577
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі 1758
"Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО "Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО 13492 2
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9301
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3742
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29918
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20474
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33579 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25354