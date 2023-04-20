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Став відомий найкращий гравець матчу Баварія - Манчестер Сіті

Визначився найкращий гравець матчу
Сьогодні 08:52 345 0
Став відомий найкращий гравець матчу Баварія - Манчестер Сіті
#Баварія, #Манчестер Сіті

Джерело - uefa.com.

Баварія вдома зіграла внічию з Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Найкращим гравцем поєдинку став бельгійський вінгер "містян" Кевін де Брейне.

"Черговий визначний матч. Де Брейне бачить поле та читає гру на найвищому рівні. Він задає тон футболу у виконанні "Сіті". Спостерігати за його грою одне задоволення", - йдеться в повідомленні УЄФА.

Актуально: Баварія - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Кевін де Брейне на 57-й хвилині матчу став автором гольової передачі Ерлінгу Голанду.

Нагадаємо, визначено дати півфіналів Ліги чемпіонів.

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