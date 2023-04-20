Став відомий найкращий гравець матчу Баварія - Манчестер Сіті

Джерело - uefa.com.
Баварія вдома зіграла внічию з Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Найкращим гравцем поєдинку став бельгійський вінгер "містян" Кевін де Брейне.
"Черговий визначний матч. Де Брейне бачить поле та читає гру на найвищому рівні. Він задає тон футболу у виконанні "Сіті". Спостерігати за його грою одне задоволення", - йдеться в повідомленні УЄФА.
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Кевін де Брейне на 57-й хвилині матчу став автором гольової передачі Ерлінгу Голанду.
Нагадаємо, визначено дати півфіналів Ліги чемпіонів.
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