Став відомий найкращий гравець матчу Баварія - Манчестер Сіті

Баварія вдома зіграла внічию з Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Найкращим гравцем поєдинку став бельгійський вінгер "містян" Кевін де Брейне.

"Черговий визначний матч. Де Брейне бачить поле та читає гру на найвищому рівні. Він задає тон футболу у виконанні "Сіті". Спостерігати за його грою одне задоволення", - йдеться в повідомленні УЄФА.