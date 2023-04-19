Баварія - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Баварія прийматиме Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться 19 квітня о 22:00 за київським часом. Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу в цій новині.
Пряма трансляція матчу - на Volia TV.
Перша гра в Манчестері завершилася розгромною перемогою господарів (3:0).
Напередодні Реал і Мілан стали першим півфіналістами Ліги чемпіонів-2022/23. Реал вибив з турніру Челсі (3:0, 2:0), а Мілан за сумою двох матчів пройшов Наполі (1:0, 1:1).