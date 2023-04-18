Челсі - Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі нашого Михайла Мудрика та мадридський Реал Андрія Луніна визначать одного з півфіналістів Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Матч-відповідь розпочнеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

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Перша гра між цими командами завершилась перемогою Реала - 2:0. Але головний тренер Челсі Френк Лемпард запевнив, що його команда спробує перевернути протистояння на свою користь.