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Челсі - Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:52 419 0
Челсі - Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі нашого Михайла Мудрика та мадридський Реал Андрія Луніна визначать одного з півфіналістів Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Матч-відповідь розпочнеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

Дивіться онлайн відео голів і огляд матчу в режимі реального часу в цій новині.

Пряма трансляція матчу - на сервісі Volia TV.

Перша гра між цими командами завершилась перемогою Реала - 2:0. Але головний тренер Челсі Френк Лемпард запевнив, що його команда спробує перевернути протистояння на свою користь.

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