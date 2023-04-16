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Жирона з Циганковим перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги

Українець Віктор Циганков провів на полі увесь поєдинок
Сьогодні 17:12 256 0
Жирона з Циганковим перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги
#Ельче, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 квітня, відбувся 1 матч у межах 29-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
29 тур, 16 квітня

Жирона - Ельче 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Кастельянос, 2:0 - 70 Ромеу

Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь поєдинок.

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у Ла-Лізі:

  • 17:15. Хетафе - Барселона
  • 19:30. Атлетіко - Альмерія
  • 22:00. Валенсія - Севілья

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