Жирона з Циганковим перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 квітня, відбувся 1 матч у межах 29-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
29 тур, 16 квітня
Жирона - Ельче 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Кастельянос, 2:0 - 70 Ромеу
Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь поєдинок.
Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у Ла-Лізі:
- 17:15. Хетафе - Барселона
- 19:30. Атлетіко - Альмерія
- 22:00. Валенсія - Севілья
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