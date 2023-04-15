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Астон Вілла розгромила Ньюкасл: результати 31 туру АПЛ

Результати 31 туру АПЛ
Сьогодні 16:25 210 0
Астон Вілла розгромила Ньюкасл: результати 31 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 31-го туру АПЛ Астон Вілла вдома обіграла Ньюкасл.

Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 15 квітня

Астон Вілла - Ньюкасл 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Ремзі, 2:0 - 64 Воткінс, 3:0 - 83 Воткінс

Сьогодні, 15 квітня, відбудеться ще шість матчів в АПЛ.

17:00 Вулвергемптон - Брентфорд

17:00 Евертон - Фулгем

17:00 Саутгемптон - Крістал Пелес

17:00 Тоттенгем - Борнмут

17:00 Челсі - Брайтон

19:30 Манчестер Сіті - Лестер

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