Астон Вілла розгромила Ньюкасл: результати 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах 31-го туру АПЛ Астон Вілла вдома обіграла Ньюкасл.
Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 15 квітня
Астон Вілла - Ньюкасл 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Ремзі, 2:0 - 64 Воткінс, 3:0 - 83 Воткінс
Сьогодні, 15 квітня, відбудеться ще шість матчів в АПЛ.
17:00 Вулвергемптон - Брентфорд
17:00 Евертон - Фулгем
17:00 Саутгемптон - Крістал Пелес
17:00 Тоттенгем - Борнмут
17:00 Челсі - Брайтон
19:30 Манчестер Сіті - Лестер
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