Астон Вілла розгромила Ньюкасл: результати 31 туру АПЛ

Результати 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 31-го туру АПЛ Астон Вілла вдома обіграла Ньюкасл.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 15 квітня

Астон Вілла - Ньюкасл 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Ремзі, 2:0 - 64 Воткінс, 3:0 - 83 Воткінс

Сьогодні, 15 квітня, відбудеться ще шість матчів в АПЛ.

17:00 Вулвергемптон - Брентфорд

17:00 Евертон - Фулгем

17:00 Саутгемптон - Крістал Пелес

17:00 Тоттенгем - Борнмут

17:00 Челсі - Брайтон

19:30 Манчестер Сіті - Лестер

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!