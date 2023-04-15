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Карпати мінімально перемогли МФК Металург: результати Першої ліги

У Першій лізі відбулося 4 матчі
Сьогодні 15:49 415 0
Карпати мінімально перемогли МФК Металург: результати Першої ліги
#Гірник Спорт, #Діназ, #Карпати, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Скорик, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, відбулося 4 матчі в межах 2 туру Першої ліги України.

Чемпіонат Україн - Перша ліга
Група вибування
2 тур, 15 квітня

ФСК Маріуполь - СК Полтава 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Биковський, 1:1 - 13 Стрельцов, 1:2 - 55 Щербак, 2:2 - 62 Літюк, 2:3 - 64 Щербак, 2:4 - 74 Щербак

Прикарпаття - Скорук Томаківка 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Барчук, 1:1 - 65 Перебора

Діназ Вишгород - Гірник-Спорт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Кириченко

Чемпіонська група

МФК Металург - Карпати 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 автогол Сидоров

У 2 турі Першої ліги відбудеться ще один матч:

15:00 Оболонь - Нива

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