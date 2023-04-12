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Луческу поїде з Динамо на матч проти Руху

Мірча Луческу буде присутнім на найближчому матчі Динамо
Сьогодні 16:55 272 0
Луческу поїде з Динамо на матч проти Руху
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поїде разом з командою на матч наступного туру УПЛ проти Руха.

Про це повідомив представник пресслужби київського клубу Андрій Шахов.

"Не вірте чуткам. Мірча Луческу з командою і сьогодні вирушить з нею до Львова", — написав Шахов.

Раніше була інформація, що румунському фахівцю стало зле після гри з Минаєм 8 квітня. Була ймовірність, що Луческу пропустить найближчі зустрічі киян.

Матч з Рухом відбудеться у п’ятницю, 14 квітня.

Раніше Циганик спростував відхід Луческу з Динамо через проблеми зі здоров'ям.

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