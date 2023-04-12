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Реал Мадрид - Челсі: ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів

Сьогодні 21:59 1149 0
Реал Мадрид - Челсі: ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

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6' Стерлінг заробив небезпечний штрафний на фланзі. Жовта картка для Камавінги.

4' Мілітао перехопив небезпечний простріл від Фелікса.

3' Фелікс втікав сам на сам з Куртуа, однак завозився з м'ячем і пробив у бельгійця. Кутовий для лондонців.

2' Намагався Родріго накрутити кількох захисників на фланзі, але втратив він м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Склади команд:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінґа, Кроос, Модрич, Вальверде, Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдігер, Діас.

Челсі: Арісабалага, Джеймс, Сілва, Кулібалі, Фофана, Чілвелл, Енцо, Ковачич, Канте, Фелікс, Стерлінг

Запасні: Менді, Пулішич, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлагер, Аспілікуета, Гаверц, Кукурелья.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал Андрій Луніна вдома зіграє з Челсі Михайла Мудрика.

Матч відбудеться у середу, 12 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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